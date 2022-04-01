Тренер Франсиса Нганну по ударной работе и бывший наставник многих чемпионов мира по боксу Дьюи Купер в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о том, как бы сложился поединок молодых Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

— Люди до сих пор гадают, как бы сложился бой Мейвезера и Пакьяо в годы, когда они оба были молодыми. Скажем, 2005-й.

— Молодой Флойд был тоже очень серьезным парнем. Посмотрите, что он сделал с Диего Корралесом. У молодого Флойда была лучше защита, сильнее удар, больший объем ударов, и он сводил к нулю действия соперников еще эффективнее. Пакьяо был страшным бойцом, но пропускающим много ударов. Флойд — такой же страшный, но никогда много не пропускающий. Я должен сказать, что Флойд побил бы его в любую эру. У него выше бойцовский интеллект, шире навыки и гораздо лучше защита. Криптонитом Пакьяо всегда были отличные контр-панчеры, а Флойд мог работать в стиле контр-панчера очень здорово. У него просто больше навыков. Пакьяо — это интенсивность, скорость, необычность манеры, сила удара и дух. У Флойда тот же набор, но плюс более высокий интеллект, более высокая точность удара, лучшая выносливость и лучшая защита. Никогда не недооценивайте защиту. Когда боец бьет и промахивается — это меняет бой. Мы много раз видели это в поединках Флойда. Я люблю Пакьяо, люблю Флойда, но, закрывая глаза, говорю уверенно и с легким сердцем — Флойд победил бы уверенно и в любую эру. Просто безумие думать, что Пакьяо побил бы молодого Флойда. Он не дал нам ни одного основания думать так.

В мае 2015-го Мейвейзер победил Пакьяо единогласным решением в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе. Мейвейзеру на момент боя было 38 лет, Пакьяо — 37.