Бабанин рассказал, как готовится к бою против бразильца Косты
Боксер Максим Бабанин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя на турнире «Буря на Волге» в Самаре. Сейчас спортсмен активно готовится к предстоящему поединку с «бразильским гигантом» Беато Костой.
«Очень много отдал любительскому боксу, очень хочется проверить себя на профессиональном ринге и добиться боя с Тайсоном Фьюри. Так как никто не может побить его, то придется мне это сделать во второй раз. Бой с Тайсоном Фьюри может пройти, если я выиграю несколько боев, а затем брошу ему вызов, если он согласится, то бой будет», — цитирует боксера РЕН ТВ.
17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/911925-moia-tsel-fiuri-babanin-o-predstoiashchem-boe-i-professionalnom-bokse
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю