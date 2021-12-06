Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бабанин рассказал, как готовится к бою против бразильца Косты

16:50

Боксер Максим Бабанин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя на турнире «Буря на Волге» в Самаре. Сейчас спортсмен активно готовится к предстоящему поединку с «бразильским гигантом» Беато Костой.

«Очень много отдал любительскому боксу, очень хочется проверить себя на профессиональном ринге и добиться боя с Тайсоном Фьюри. Так как никто не может побить его, то придется мне это сделать во второй раз. Бой с Тайсоном Фьюри может пройти, если я выиграю несколько боев, а затем брошу ему вызов, если он согласится, то бой будет», — цитирует боксера РЕН ТВ.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/911925-moia-tsel-fiuri-babanin-o-predstoiashchem-boe-i-professionalnom-bokse

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
0