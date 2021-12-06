Бабанин рассказал, как готовится к бою против бразильца Косты

Боксер Максим Бабанин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя на турнире «Буря на Волге» в Самаре. Сейчас спортсмен активно готовится к предстоящему поединку с «бразильским гигантом» Беато Костой.

«Очень много отдал любительскому боксу, очень хочется проверить себя на профессиональном ринге и добиться боя с Тайсоном Фьюри. Так как никто не может побить его, то придется мне это сделать во второй раз. Бой с Тайсоном Фьюри может пройти, если я выиграю несколько боев, а затем брошу ему вызов, если он согласится, то бой будет», — цитирует боксера РЕН ТВ.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.