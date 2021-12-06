Гукасян намерен вернуть титул чемпиона WBA Asia в реванше с Вийяльбой

Эдгар Гукасян готовится к бою за чемпионский пояс WBA Asia. Его соперником станет аргентинец Рикардо Вийяльба.

«Пояса не хватает, вкусной еды не хватает, общения с милыми дамами, но игра стоит свеч. Погнали», — сказал боксер РЕН ТВ.

Призер олимпийских игр, боксер Михаил Алоян считает, что, скорее всего, Рикардо Вийяльба попытается переиграть российского боксера ментально.

«Я думаю, он хорошо готовится к этому бою, и, судя по прошлому бою, он попытается вывести из себя Эдгара Гукасяна, то есть сыграть на его темпераменте. Это будет один из его крючков. Тут нужно Эдгару не попасться на это», — сказал он.

Громкий реванш пройдет на турнире «Буря на Волге» 17 декабря. РЕН ТВ покажет это шоу в прямом эфире.