Бабанин назвал фаворита поединка между Гукасяном и Пулеметчиком

Российский боец Максим Бабанин поделился ожиданиями от предстоящего поединка Эдгара Гукасяна и Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик.

«Пулеметчик удивил меня. Я считал, что Дацик одержит победу, поэтому здесь понятно, что Эдгар Гукасян — боксер и хороший боксер, но, учитывая, как складываются такие бои, как у Дацика с Пулеметчиком, я думаю, что Эдгару будет не так легко. Я думаю, что у Эдгара больше шансов. У него и опыт есть и хладнокровие», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.