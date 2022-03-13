Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:14

Бабанин назвал фаворита поединка между Гукасяном и Пулеметчиком

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец Максим Бабанин поделился ожиданиями от предстоящего поединка Эдгара Гукасяна и Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик.

«Пулеметчик удивил меня. Я считал, что Дацик одержит победу, поэтому здесь понятно, что Эдгар Гукасян — боксер и хороший боксер, но, учитывая, как складываются такие бои, как у Дацика с Пулеметчиком, я думаю, что Эдгару будет не так легко. Я думаю, что у Эдгара больше шансов. У него и опыт есть и хладнокровие», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.

Источник: https://ren.tv/news/sport/950428-babanin-nazval-favorita-boia-gukasiana-s-pulemetchikom
0
Читайте также
«Челси» рискует не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ли Вуд нокаутировал Майкла Конлана, выбив соперника за пределы ринга. Видео
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости