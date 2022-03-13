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Сегодня, 19:32

Хрюнов: «Бой Ядуллаева и Мусаева поставит точку в их давнем конфликте»

Хрюнов высказался о предстоящем поединке Ядуллаева и Мусаева
Иван Торопцев
Корреспондент

Промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем поединке Фарида Ядуллаева с Тимуром Муссаевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это пара, которую нам принес ветер. Это пара, конфликт в которой гуляет уже год. У них происходили и уличные драки. Вот по своей традиции дали площадку — «Бойцовский клуб». Приходите, выясняйте отношения.

Каждый из них, может, не столь умелый боец, но очень силен духом. За каждым из них огромная армия болельщиков, которая мотивирует их показаться таким красавцем», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Бой Ядуллаева и Муссаева пройдет 18 марта в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком турнира станет бой с участием Сергея Харитонова.

Источник: https://ren.tv/news/x/950458-khriunov-boi-iadullaeva-s-musaevym-postavit-tochku-v-ikh-davnem-konflikte
Владимир Хрюнов
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