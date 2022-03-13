Хрюнов: «Бой Ядуллаева и Мусаева поставит точку в их давнем конфликте»

Промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем поединке Фарида Ядуллаева с Тимуром Муссаевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это пара, которую нам принес ветер. Это пара, конфликт в которой гуляет уже год. У них происходили и уличные драки. Вот по своей традиции дали площадку — «Бойцовский клуб». Приходите, выясняйте отношения.



Каждый из них, может, не столь умелый боец, но очень силен духом. За каждым из них огромная армия болельщиков, которая мотивирует их показаться таким красавцем», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Бой Ядуллаева и Муссаева пройдет 18 марта в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком турнира станет бой с участием Сергея Харитонова.