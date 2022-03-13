Ли Вуд нокаутировал Майкла Конлана, выбив соперника за пределы ринга. Видео
Ли Вуд нокаутировал Майкла Конлана
Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Ли Вуд встретился с обязательным претендентом Майклом Конланом в главном бою вечера, организованном в ночь на 13 марта в Ноттингеме.
Вуд в первом раунде побывал в нокдауне и был близок к тому, чтобы проиграть досрочно во втором. Однако он сумел одержать досрочную победу в 12 раунде.
В заключительном раунде Вуд отправил Конлана в стоячий нокаут, а затем выбил за пределы ринга.
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