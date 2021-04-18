Аскрен — о поражении от блогера Пола: «Это чертовски позорно»
10:28
Бывший чемпион Bellator и ONE FC в полусреднем весе Бен Аскрен отреагировал на свое поражение в поединке с популярным видеоблогером Джейком Полом.
«Критика в мой адрес после этого поражения? Вероятно, я ее заслужил. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски позорно», — приводит слова Аскрена LowkickMMA.
24-летний Пол победил 36-летнего Аскрена техническим нокаутом в первом раунде. Для Аскрена это был дебютный поединок по правилам профессионального бокса.
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