Бывший чемпион Bellator и ONE FC в полусреднем весе Бен Аскрен отреагировал на свое поражение в поединке с популярным видеоблогером Джейком Полом.

«Критика в мой адрес после этого поражения? Вероятно, я ее заслужил. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски позорно», — приводит слова Аскрена LowkickMMA.

24-летний Пол победил 36-летнего Аскрена техническим нокаутом в первом раунде. Для Аскрена это был дебютный поединок по правилам профессионального бокса.