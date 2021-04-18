Блогер Джейк Пол прокомментировал победу в поединке против бывшего чемпиона Bellator и ONЕ Бена Аскрена.

«Это самый безумный момент в моей жизни.

Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я сказал вам, что я настоящий боец.

Я не знаю, сколько раз мне приходилось доказывать, что это действительно так", — цитирует Пола MMA Fighting.

Поединок, ставший главным событием боксерского вечера Triller Fight Club, был остановлен за минуту до конца первого раунда после того, как Пол отправил Аскрена на канвас правым оверхендом. Несмотря на то, что экс-боец UFC сумел подняться, рефери, оценив его состояние, принял решение остановить бой.