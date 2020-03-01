Арум назвал примерную дату третьего боя между Фьюри и Уайлдером

Промоутер украинского боскера Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, что третий поединок между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером пройдет летом 2020-го.

«Вся выручка с билетов будет близка к 17 миллионам долларов, — приводит слова Арума WBN. — Уверен, что и третий бой Фьюри с Уайлдером состоится в США. Люди любят такие бои, почему бы не организовать его снова? Бой будет летом, не в конце, наверное, в середине июля».

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. 22 февраля Тайсон отправил в нокаут Уайлдера в седьмом раунде боя-реванша.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.