Бетербиев: «Если у меня будет еще один бой с Ярдом, то я хочу провести его лучше»

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал свою победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за титулы WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бетербиев нокаутировал соперника в восьмом раунде.

«Каждый бой проходит по-разному. Если у меня будет еще один поединок с Ярдом, то я хочу выступить лучше. В нашей весовой категории каждый может бить сильно, в том числе и Энтони. Он молод, у него еще много времени впереди. Надеюсь, у него сложится хорошая карьера.

Если честно, я был готов ко всем его ударам, вот почему я продолжал справляться с ним и атаковать дальше. Мы ожидали, что он проведет бой именно так, поэтому я победил», — сказал Бетербиев в интервью после поединка.

Бетербиев одержал 19-ю победу в 19-м поединке в профессиональной карьере, он выиграл все свои бои нокаутом.