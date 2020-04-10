Артур Бетербиев подтвердил, что не намерен проводить бои в Китае

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью «СЭ» подтвердил, что не намерен проводить бои в Китае — в том числе по политическим причинам.

В конце декабря 2019 года состоялись торги за право организации боя между Бетербиевым и китайцем Мэом Фаньлуном. Их выиграла китайская компания NJ Rejoy Group, которая работает с Фаньлуном. Компания собиралась устроить бой в Китае. Однако, как в январе сообщил американский журналист Гейб Оппенхейм, Бетербиев не согласился выступить в Китае, поскольку осуждает действия властей в Китае в отношении уйгуров, которые исповедуют ислам. Однако китайская сторона не выполнила обязательства, и поединок наметили на 28 марта в Квебеке (Канада). Из-за пандемии коронавируса бой был перенесен на неопределенный срок.

— Писали, что вы не хотели ехать боксировать с Фаньлуном в Китай из-за притеснений уйгуров-мусульман. Это правда или нет? — вопрос Бетербиеву.

— Почему неправда? Правда. История началась еще с крайнего моего боя. Мы тогда с командой отказались ехать в Китай. Причина была не одна — их было много. Моя команда в один голос сказала, что мы не поедем. Они (китайская сторона) попытались что-то сделать, выиграли торги. Но мы не собирались туда ехать.

35-летний Бетербиев — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC. На его счету 15 побед (все — нокаутом) в 15 боях в профессиональном боксе. У 32-летнего Фаньлуна — 16 побед (16 — нокаутом) в 16 боях. (Михаил Потапов)