Андрей Рябинский: "Для Поветкина делались дополнительные допинг-тесты"

Промоутер компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что для российского боксера Александра Поветкина перед боем с Бермейном Стиверном проводились параллельные допинг-тесты в Швейцарии. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

- Мы делали для Саши параллельные тестирования в Швейцарии, - цитирует "Р-Спорт" Рябинского. - Посмотрим, что там на самом деле. С мельдонием же разобрались. Сейчас будем здесь разбираться. Жалко, что время теряем. В лаборатории Лос-Анджелеса мы будем требовать вскрывать пробу В.

Крест на карьере? Никто же не задумывается над своими словами. Какой крест на карьере? Что за ерунда? Никакого расследования не проведено. Да, это может оказаться серьезной проблемой, а может и нет.