Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против Накатани
15:07
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против японца Масаеши Накатани, сообщает менеджер украинского боксера Эгис Климас.
«Спасибо Альберту, Стивену и Джереми. Подготовка перед неделей боя закончена», - написал Климас в Instagram.
Поединок Ломаченко - Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQSkAGgJaaR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=98a2e287-10fc-4937-9ee4-19108480905d
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