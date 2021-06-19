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Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против Накатани

15:07
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против японца Масаеши Накатани, сообщает менеджер украинского боксера Эгис Климас.

«Спасибо Альберту, Стивену и Джереми. Подготовка перед неделей боя закончена», - написал Климас в Instagram.

 

Поединок Ломаченко - Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQSkAGgJaaR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=98a2e287-10fc-4937-9ee4-19108480905d

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