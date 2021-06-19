Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против Накатани

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь к поединку против японца Масаеши Накатани, сообщает менеджер украинского боксера Эгис Климас.

«Спасибо Альберту, Стивену и Джереми. Подготовка перед неделей боя закончена», - написал Климас в Instagram.

Поединок Ломаченко - Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.