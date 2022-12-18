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Сегодня, 14:59

Майк Тайсон рассказал, как купил трех тигров за 150 тысяч долларов

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) сообщил, что в начале 2000-х купил трех тигров, и каждый обошелся ему в 50 тысяч долларов.

«Я мог купить взрослого тигра за 70 тысяч долларов и маленького — за 50. Я взял маленького. Я кормил его из бутылочки, и в итоге он стал весить 180 килограмм. Потом ты начинаешь задумываться: «Как мне избавиться от этого здоровяка?» Он никогда не был агрессивен ко мне», — сказал Тайсон в подкасте Hotboxin.

Ранее в интервью GQ Тайсон утверждал, что 16 лет держал у себя тигра. Ему пришлось от него избавиться, когда у зверя заболели глаза и голова, а также из-за того, что он «оторвал кому-то руку».

Майк Тайсон
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