Американский тренер Тедди Атлас отреагировал на победу Бетербиева над Джо Смитом-младшим

Американский тренер по боксу Тедди Атлас отреагировал на победу российского боксера полутяжелой весовой категории Артуре Бетербиеве, который нокаутировал во втором раунде американца Джо Смита-младшего в объединительном поединке.

«Бетербиев как терминатор — спокойный, сосредоточенный и точный, словно лазер», — написал Атлас в Twitter.

19 июня Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.

37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.