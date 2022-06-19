Бетербиев — единственный действующий чемпион мира, у которого 100 процентов побед нокаутом

Российский боксер Артур Бетербиев 19 июня во втором раунде нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.

37-летний россиянин является единственным действующим чемпионом мира, у которого 100 процентов побед одержано нокаутом: 18 побед в 18-и боях.

37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.