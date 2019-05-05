В Лас-Вегасе прошел бой между чемпионом WBC и WBA в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Альваресу – 115:113, 115:113, 116:112.

Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF), принадлежавший Джейкобсу.

Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса – 35 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса – 2,5 миллиона плюс еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.