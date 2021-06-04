Алоян защитил золотой пояс WBA

Российский боксер Миша Алоян завершил победой техническим нокаутом бой с украинцем Александром Грищуком.

Поединок завершился досрочно в девятом раунде из-за проблем Грищука со здоровьем.

Спортсмен защитил чемпионский титул WBA Gold в наилегчайшем весе.

Всего на счету 32-летнего Алояна теперь шесть побед (одна — нокаутом) и одно поражение. Он является бронзовым призером Олимпийских игр — 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

Грищук выступает в профессиональном боксе с 2010 года. На счету 35-летнего боксера теперь 16 побед (6 нокаутом), 5 поражений. Украинец потерпел поражения в последних пяти поединках.