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Поветкин: «Пока не хочу завершать»

22:04
Александр Поветкин. Фото Instagram
Александр Поветкин. Фото Instagram
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Российский боксер Александр Поветкин допускает, что может больше не провести ни одного профессионального поединка в карьере.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс лечения после всей истории. Прокапываюсь еще, посмотрим. Пока не хочу завершать, но посмотрим по здоровью», — сказал Поветкин ТАСС.

Напомним, 28 марта Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего в активе 41-летнего боксера 40 боев в профессиональной карьере, в которых он одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11572707

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