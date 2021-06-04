Поветкин: «Пока не хочу завершать»

Российский боксер Александр Поветкин допускает, что может больше не провести ни одного профессионального поединка в карьере.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс лечения после всей истории. Прокапываюсь еще, посмотрим. Пока не хочу завершать, но посмотрим по здоровью», — сказал Поветкин ТАСС.

Напомним, 28 марта Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего в активе 41-летнего боксера 40 боев в профессиональной карьере, в которых он одержал 36 побед при трех поражениях и одной ничьей.