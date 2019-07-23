Алексей Титов – о смерти Дадашева: "У него был железный характер, поэтому он продолжал тот бой"

Российский промоутер Алексей Титов прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, который сегодня скончался после травмы головы, полученной в поединке с Субриэлем Матиасом. 28-летнего спортсмена доставили в больницу с отеком мозга в прошлую субботу.

– Выражаю соболезнования семье Максима, – сказал Титов. Но я думаю, что вряд ли кто-то или что-то сможет сделать боксеров менее мужественными и храбрыми людьми. Произошедшее – это последствия железного и стойкого характера Максима. Пропуская такие сильные удары, он все равно продолжал биться и хотел не просто завершить этот поединок, но и выиграть его.

– Может, тогда тренеру надо брать ответственность и прекращать бой в таких ситуациях?

– Тренеру со стороны, конечно же, виднее. Но между тренером и бойцом должна быть связь и взаимопонимание не только в тренировочном процессе, но и в бою. Если тренер видит, что нужно останавливать бой, то, конечно, нужно это делать. Ведь когда боксер падает от одного удара, последствия минимальные. Но такие многоударные нокауты, как у Максима, как правило, сказываются на здоровье спортсменов: возникают гематомы, опухоли в мозге, которые приходится оперировать. И даже хорошие врачи в Америке не смогли взять под контроль ту ситуацию, которая произошла с Максимом. (Петр Григоренко)