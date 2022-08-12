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Алексей Тищенко назвал фаворита в бою Мурата Гассиева против Карлузы Уэлча

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер-любитель, двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко назвал своего фаворита в бою россиянина Мурата Гассиева против американца Карлузы Уэлча.

«Хочу сказать, что фаворитом в этом бою является Мурат Гассиев. Уверен в его победе, несмотря на то, что у Мурата был достаточно большой перерыв после его последнего боя. Все-таки я уверен, что он сможет одолеть своего соперника», — рассказал Тищенко РЕН ТВ.

По его мнению, у Гассиева больше опыта, чем у Уэлча.

«Уверен, что, скорее всего, бой закончится досрочно, так как соперник менее известен и в принципе менее мастеровит. Он, конечно же, по зубам нашему российскому боксеру. А Мурату надо ставить для себя новые цели и идти дальше, стараться набирать форму после длительного простоя. Проводить как можно больше боев. Одним из таких боев станет схватка с Уэлчем в Сербии. Уверен, что Гассиев выиграет и сделает это досрочно», — заключил собеседник.

Напомним, что встреча российского и американского боксеров пройдет в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан». РЕН ТВ покажет прямую трансляцию этого события.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1011478-bokser-tishchenko-sdelal-stavku-na-gassieva-v-boiu-protiv-uelcha
Алексей Тищенко
Мурат Гассиев
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