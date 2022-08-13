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Сегодня, 16:06

Дацик проиграл Каримову техническим нокаутом на турнире Hardcore Boxing

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Дацик.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Тяжеловес Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову в поединке на турнире Hardcore Boxing.

Бой проходил по правилам бокса. В начале второго раунда рефери остановил бой и присудил Каримову победу техническим нокаутом.

Дацик провел седьмой бой в карьере по правилам бокса и потерпел второе поражение. Также на его счету 5 побед.

24 сентября Дацик проведет поединок по правилам бокса против Александра Емельяненко, бой станет главным событием шоу Hardcore Boxing.

Вячеслав Дацик
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