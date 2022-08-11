Усик не исключил боя с Саулем Альваресом: «Это будет фрик-бой»

Усик не исключил, что может провести бой с Саулем Альваресом

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) сообщил, что как только он реализует все свои планы в рамках супертяжелого веса, то может провести бой с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Чтобы подраться с Канело Альваресом, мне придется сбросит 12 килограмм, — приводит слова Усика Sportskeeda. — Это будет фрик-бой. Сперва мне нужно реализовать все то, что я задумал в супертяжелом весе, а потом, может быть, устроить такой бой. Поединок с Канело Альваресом принесет большие деньги, поэтому я не исключаю, что такой бой возможен».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Альварес в прошлом бою проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, США.