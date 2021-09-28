Александр Усик: «С Анатолием Николаевичем Ломаченко мы общались в день боя. Он давал информацию»

Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик рассказал, почему в его угле на поединке с Энтони Джошуа не было Анатолия Ломаченко.

«Анатолий Николаевич всегда в теме, — говорит Усик на пресс-конференции в Киеве. — Знаете, есть процессор, который работает, а есть тот, кто сделал этот процессор. Честь и хвала семье Ломаченко за их участие во всех моих поединках и в жизни моей тоже. Я с Анатолием Николаевичем был постоянно на связи, когда он не мог присутствовать в моем тренировочном лагере, мы были на связи. Но больше он был на связи с моим тренером Юрием Ивановичем. В момент субботнего вечера мы очень много общались, Анатолий Николаевич давал информацию.

Знаете, это как флэшку вставляют в компьютер и закачивают всю информацию. Вот так я через телефон получал всю эту информацию, какие действия нам нужно делать. Анатолий Николаевич очень много делает, но он такой человек — остается в стороне, потому что не меркантильный, и эти все мирские вещи — он старается быть от них подальше».

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.