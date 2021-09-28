Александр Усик: «Дочка посмотрела первый и второй раунды с Джошуа, потом ходила-ходила и вернулась к восьмому»

Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик рассказал, как его дети смотрели поединок против Энтони Джошуа.

«Дочь очень сильно переживает, я разговаривал с ней в день моего поединка, видел, что она переживательно очень к этому относится, — говорит Усик на пресс-конференции в Киеве. — Она смотрела первый и второй раунды, потом ушла, ходила-ходила и пришла где-то к восьмому. Вместе с мамой ходила, мама вообще не смотрит, она в записи только, с утра, когда уже знает результат. Ребята мои спали, сын Кирилл проснулся и с утра посмотрел уже сам.

Знаете, перед тем как мы подписали контракт с Джошуа, уже шли разговоры, и мы как-то с сыном лежали в комнате, и он говорит: «Слушай, ты с Энтони Джошуа будешь боксировать?» — «Ты откуда знаешь?» — «У нас в школе разговаривают об этом, в интернете пишут». — «Думаю, что да». И он такой: «Ты выиграешь». Спрашиваю: «А что мне нужно сделать для этого?» — «Пап, ну, тебе нужно потрудиться для этого». Восемь лет ему, комар, откуда ты знаешь, что мне нужно сделать? Но очень четко так сказал: «Пап, тебе нужно очень сильно потрудиться». Что мы и сделали".

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.