Александр Усик о поединке с Джошуа: «Размер не имеет значения – Давид был в три раза меньше Голиафа»

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа. Он подчеркнул, что его не смущает разница в размерах с соперником.

«У меня красивый костюм? Спасибо. Я готовился, - сказал Усик в интервью Sky Sports после официальной пресс-конференции. – Все, что происходит до боя – это элемент шоу, и люди хотят это увидеть. Но когда мы выходим в ринг, то это дело двух парней, которые находятся в ринге.

Люди многое говорят – правду или неправду. Это только их разговоры. В субботу мы все увидим. Сила человека не в том, что он большой или маленький, а в его духе. Размер не имеет значение – Давид был меньше Голиафа в три раза.

Я не несу войну. Я несу только свет. Это будет умный бокс. Каждый из нас будет делать то, что выгодно ему. Сначала это будут шахматы. Как закончится бой? Никто не знает. Только Господь может знать это».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой в прямом эфире.