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Энтони Джошуа про Усика: «В бою с чемпионами понимаешь, насколько ты силен»

20:47
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Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с украинцем Александром Усиком.

«Я вообще не чувствую давления, я буду по-настоящему веселиться, — цитирует Джошуа РЕН ТВ. — И для меня это своего рода душевная практика. Когда я выйду на ринг, я буду показывать все что я умею, а опыт у меня огромный.

Я прошел через многие испытания. И я правда хочу драться с Усиком. Именно в бою с такими чемпионами как Александр ты понимаешь, насколько ты силен».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/883169-dzhoshua-pro-usika-v-boiu-s-chempionami-ponimaesh-naskolko-ty-silen

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