Энтони Джошуа о поединке с Усиком: «Хочу показать все, над чем я работал»

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с украинцем Александром Усиком.

«Я рад вернуться, — сказал Джошуа на пресс-конференции. — Я ждал этого боя. Я должен тренироваться, прогрессировать, работать над собой. Когда я начинал заниматься боксом, именно потому я получал от этого удовольствие, потому что я был полным дерьмом. Я все еще прибавляю, и я люблю новые вызовы. Я вернулся к тренировкам и бился с ребятами, которые доставляли мне проблемы.

Этот бой дает мне мотивацию попробовать себя против правши. Это было непросто, но мы получали удовольствие от тренировок, потому что видели прогресс. Если ты видишь свой прогресс, то кто угодно, даже ребенок или собака, захочет делать еще больше. Поэтому я тоже хотел все больше и больше тренироваться.

Я жду возможности показать вам, над чем я работал в тренажерном зале. Я много тренируюсь, провожу спарринги, бью по тяжелой груше. Вы пришли, чтобы увидеть, как я буду бить по живой «груше» и увидеть мой бой с одним человеком, а не с 4-5, как на спаррингах. В субботу я буду в ринге с одним парнем, и я надеюсь, что вам понравится все, над чем я работал».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.