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Александр Усик: «Знакомый продал машину и поставил на меня с Джошуа. Говорит: «Хочу новую»»

20:40
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Чемпион мира в тяжелом весе по четырем титульным версиям Александр Усик рассказал о крупной ставке его знакомого на победу в бою с Энтони Джошуа.

«Я знаю, что лили [ставили] на меня сильно, — говорит Усик на пресс-конференции в Киеве. — У меня с некоторыми знакомыми общение, один показывает мне чек — он продал машину, говорит: «Я вот просто все на тебя поставил».

Я говорю ему: «Братан, это единственное, что вообще у тебя было. Ты с этого зарабатывал». Он отвечает: «Хочу новую. Мне кажется, я это сделаю». Но ставки такая вещь — лучше это делать с холодной головой, а не сломя голову. Единственное, что можно сделать сломя голову — это купить своей жене букет цветов, детям коробку конфет, и щемиться поскорее домой, чтобы подарить».

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.

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Никита Горшенин все материалы автора

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