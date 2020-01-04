Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик рассказал, что он думает о связи между боксом и религией.

— Знаете, мне задают вопрос: «Вот бокс, ты ведь православный, ты дерешься...» Я говорю, я не дерусь. Это же то же создание всевышнего, — цитирует Усика Tribuna.com. — Он допустил, создал спорт, чтобы люди соперничали там. Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон в жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соревноваться. Если я буду видеть, что я более сильно выгляжу на фоне своего соперника, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Я без ненависти выхожу.

Следующем соперником Усика может стать британец Энтони Джошуа. В предыдущем поединке он победил американца Чазза Уизерспуна.