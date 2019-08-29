Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с Хью Фьюри. Поединок состоится в Лондоне в эту субботу. Главным событием вечера бокса станет бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за титулы WBA, WBO и WBC в тлегком весе.

— Я буду просто боксировать. Не буду заряжаться на нокаут, — цитирует ТАСС Поветкина. — Я делал упор на переходе к ближнему бою. Тренировался с высокими спарринг-партнерами, старался подходить поближе, работал над тем, чтобы проходить джеб, не пропускать его, а чтобы под него выполнять какие-то комбинации: уклоняться, делать шаг в сторону.