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Александр Поветкин — о бое с Фьюри: «Не буду заряжаться на нокаут»

18:36

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с Хью Фьюри. Поединок состоится в Лондоне в эту субботу. Главным событием вечера бокса станет бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за титулы WBA, WBO и WBC в тлегком весе.

— Я буду просто боксировать. Не буду заряжаться на нокаут, — цитирует ТАСС Поветкина. — Я делал упор на переходе к ближнему бою. Тренировался с высокими спарринг-партнерами, старался подходить поближе, работал над тем, чтобы проходить джеб, не пропускать его, а чтобы под него выполнять какие-то комбинации: уклоняться, делать шаг в сторону.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6813534

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