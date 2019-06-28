Абрамова выиграла бронзу на Европейских играх в Минске

Россиянка Дарья Абрамова проиграла ирландке Микаэле Уолш (28:29) в полуфинальном поединке в категории до 57 килограмм на II Европейских играх и завоевала бронзовую медаль.

Абрамова является чемпионкой Европы 2016 года. ЧЕ проходил в Софии (Болгария).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.