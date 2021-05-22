Первый турнир Басты: не время Кувалды, пояс Романова

В Химках при поддержке МКБ состоялось шоу промоушена Gazfight , где в бою за претендентскую позицию на пояс WBC в новом весе сошлись Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. И расстроить вас может только одно — нокаута не случилось.

Казалось бы, у Романова удар, который еще давно снес Деонтея Уайлдера, да и многих других. У Кудряшова скверная привычка не выбирать окольных путей и действовать в ринге вообще соответственно прозвищу — Русская Кувалда. Вообще на двоих у Кудряшова и Романова было 42 боя, из которых всего пять закончились решением судей. Нокаут не то чтобы был неизбежен, но определенно напрашивался.

Они недостаточно крупные для супертяжелого веса, но и первый тяжелый переросли. Если выбирать людей, которые лучше всего соответствуют реалиям бриджервейта, то это участники данного боя. В остальном я не уверен, что добавлять еще одну весовую категорию и целый набор основных, временных и региональных титулов очень уж нужно. Но нас, в общем-то, никто об этом не спрашивал.

Итог: Евгений Романов — новый претендент, еще и с поясом WBC Silver, и выглядит после боя он, прямо скажем, довольно избитым. Гематома, кровь на лице, полузакрытый глаз. Кудряшов немногим лучше, урон тоже заметен. Он был виден начиная со второго раунда — тяжелые плотные джебы Романова врезались в его голову с заметной периодичностью. Бой тот начал выигрывать сразу — дисциплиной. Джеб, два джеба, хук. Джеб, хук, удар справа. Джеб, правый, хук.

Кудряшов не выглядел острым и расчетливым в начале боя. Уступал немного в скорости — причем в скорости ног. Романов каждый раз находился в более удобном положении, на правильной дистанции, с поднятыми руками, готовыми выстрелить в направлении цели. Но главное — джеб у него работал. Ларри Холмс, кажется, говорил, что одним джебом можно выиграть любой бой. Я не согласен. Джебом нельзя выиграть даже у любого Кудряшова. Но у того, кто не выступал полтора года, как оказалось, можно.

«Русская Кувалда» — это не стиль, это лишь отсылка к антуражу и некоторая склонность Дмитрия вбивать людей в настил ринга, когда это возможно. Но когда ты не дерешься полтора года — ты теряешь часть боевых рефлексов. Ты медленнее думаешь, хуже реагируешь, и никакой спарринг боевого опыта не заменит. В итоге Кудряшов вошел в нужное для себя состояние, когда плевать на пропущенные удары и идешь в рубку, только к финальному раунду. Там и Романов сначала не особо подставлялся, и Дмитрий запаздывал на ногах. Особенно разница чувствовалась в работе передней рукой. Романов — эффективный удар с минимумом лишних движений, встряхивающий голову соперника, оставляющий следы. Даже короткие серии ударов Евгений старался завершать левым, чтобы вернуть себя в нужное положение.

А джебы Кудряшова мелькают перед глазами оппонента, отмеряют дистанцию, держат соперника в напряжении, но не наносят урон. Левая рука у него для другого — чтобы отрывать голову. Но здесь его пытались взять порядком и дисциплиной. Работая в силовой манере, оба уставали. Романов после середины боя все больше терял в точности и медленнее перемещался, а вот Дмитрий начал периодически доставать.

Может быть, достал бы раньше 12-го раунда — и все вообще пошло бы по-другому. А может быть, и нет. Но бой закончен, двое судей отдали Кудряшову лишь один раунд, а третий — и вовсе ни одного. Промоутер вечера рэпер-продюсер Баста, он же Василий Вакуленко, говорит что-то в микрофон про спортсменов, но мне кажется, что он не до конца врубается. Бокс — это не спорт. Опасная формулировка, я знаю. Но если бы это был спорт, здесь бы и Басты не было.

Джей Зи со своей компанией Roc Nation пришел в бокс в 2014-м, он подписывал приличных боксеров (в их числе даже были Мигель Котто, Гильермо Ригондо, Андрэ Уорд), но делал дурацкие движения, всем переплачивал, и бойцы в основном главные бои проигрывали. А до него был еще 50 Cent, который сначала крутился в боксе, а теперь сотрудничает с Bellator. За него тоже не так стыдно.

Актер Берт Рейнолдс был менеджером боксера Энди Прайса по прозвищу Ястреб. Он побеждал на юношеских Олимпийских играх, выиграл у Пипино Куэваса и Карлоса Паломино — Рэй Леонард его нокаутировал в первом раунде. Примечательно, что кроме звезды фильма «Смоуки и Бандит» в менеджерах Прайса были актер Ли Мейджорс (был тогда женат на Фаре Фоссетт) и Марвин Гэй, вписавший себя в историю соула, ритм-энд-блюза и музыки в целом.

Дензел Вашингтон был менеджером боксера Дэмиена Уиллса, который ничем особо не запомнился, дружил с промоутером Бутчем Льюисом (который делал в том числе бои с участием Мохаммеда Али). Фрэнк Синатра отметился в боксе как менеджер, фотограф у ринга, посредник-переговорщик — ну и просто друг боксеров и промоутеров.

Бокс всегда приобретал особую масштабность и становился заметным для обывателя, когда появлялись яркие, неординарные бойцы — но еще и люди, которые им увлекались. Не те селебрити, которые приходят на большой бой посидеть в рингсайде, а все другие, которые вовлечены, как Синатра, Берт Рейнолдс. Баста — вовлечен. Что для него на самом деле бокс — я не знаю. Даже не знаю, разбирается ли он в боях. И в бизнесе на боях. Но мы очень скоро выясним.

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