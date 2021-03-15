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Стал известен состав женской сборной России по боксу на отбор к Олимпиаде в Токио

20:46
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Определен состав женской сборной России по боксу на европейский квалификационный турнир к Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС. Национальную команду представят пять девушек.

Состав женской сборной России: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Квалификация пройдет с 4 по 8 июня 2021 года в Париже (Франция). Олимпиада в Японии стартует 23 июля и завершится 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10908491

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