Рой Джонс сообщил, что не планирует завершать карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший рассказал, что не собирается завершать карьеру после поражения от бойца ММА Энтони Петтиса.

«Я не планирую завершать карьеру. Вполне может быть, что мы проведем реванш с Петтисом. Нельзя сказать, что бой был однозначным с точки зрения результата. Для 54 лет у меня достаточно хорошая форма», — приводит ТАСС слова Джонса.

Джонс проиграл Петтису решением судей на турнире в Милуоки (США), который прошел 2 апреля. На счету 54-летнего боксера 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.