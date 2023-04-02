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Сегодня, 13:18

Рой Джонс сообщил, что не планирует завершать карьеру

Алина Савинова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший рассказал, что не собирается завершать карьеру после поражения от бойца ММА Энтони Петтиса.

«Я не планирую завершать карьеру. Вполне может быть, что мы проведем реванш с Петтисом. Нельзя сказать, что бой был однозначным с точки зрения результата. Для 54 лет у меня достаточно хорошая форма», — приводит ТАСС слова Джонса.

Джонс проиграл Петтису решением судей на турнире в Милуоки (США), который прошел 2 апреля. На счету 54-летнего боксера 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.

Источник: https://tass.ru/sport/17428685
Бокс
Рой Джонс
Энтони Петтис
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