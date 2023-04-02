Умер чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий

Чемпион СССР по боксу Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Большое горе пришло в российскую боксерскую семью: на 70-м году жизни не стало Игоря Яковлевича Высоцкого. Его любили и ценили все. Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале Федерации бокса России.

Высоцкий — чемпион СССР по боксу 1978 года. В 1978 году он стал одним из трех советских боксеров, участвовавших в спаррингах с Мухаммедом Али.