Канадский промоутер: «Батлер проверит подбородок Алимханулы на прочность»

Глава Eye of the Tiger Management Камил Эстефан поделился мыслями о предстоящем поединке казахстанского боксера Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера из Канады за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

«Предстоящий бой станет настоящим фейерверком. Стивен будет готов к войне, он демонстрирует огромное улучшение и проверит подбородок Жанибека на прочность», — цитирует Legalbet.kz Эстефана.

Поединок Алимханулы и Батлера состоится 13 мая в Стоктоне, Калифорния. В активе казахстанца 12 побед в 12 поединках в профессиональном боксе. На счету канадца 32 выигрыша, три ничьи и поражение.