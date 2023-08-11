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Сегодня, 12:32

Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса.

«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит слова Джонса ТАСС.

Ранее Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил карьеру. На его счету 40 побед и семь поражений.

Источник: https://tass.ru/sport/18490151
Бокс
Рой Джонс
Федор Емельяненко
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