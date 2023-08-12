Никулин: «Как только Исмаилов проиграет мне, его акции очень сильно упадут»

Российский боец Тимур Никулин рассказал о попытках провести его поединок против Магомеда Исмаилова.

«В прошлом году после победы над Муборакшо Муборакшоевым я должен был драться за пояс лиги Pravda Boxing с Магомедом Исмаиловым. Тогда он заявил о том, что проведет со мной поединок, если я одержу победу над Муборакшо. Но боя не случилось. Видать, Хетаг Цопанов не смог договориться с Исмаиловым. Я — престарелый дом, который идет за своим дедом. Как только Магомед проиграет мне, его акции очень сильно упадут», — цитирует Никулина Metaratings.ru.

Никулин является чемпионом Hardcore Boxing. Последний поединок по правилам бокса он провел в июне 2023 года против Ибрагима Исламова. Во втором раунде из-за запрещенного удара головой его соперник был дисквалифицирован.