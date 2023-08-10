Боксер Кузьмин считает, что Петровский победит Джонсона

Боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями боя россиянина Марка Петровского против американца Кевина Джонсона.

«Будет непростой поединок, но я ставлю на молодость, на перспективу, что Марк сделает правильные выводы. Они, наверное, с командой уже посмотрели последний поединок, разобрали Кевина Джонсона. У него хорошая защита, у Кевина Джонсона, но нужно найти брешь в его обороне и нокаутировать. Я думаю, молодость все-таки возьмет верх и Марк победит», — приводит слова Кузьмина РЕН ТВ.

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.