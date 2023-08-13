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Сегодня, 09:38

Конор Макгрегор заставил Энтони Джошуа выпить пиво после победы над Хелениусом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) после победы бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) над Робертом Хелениусом (32-5) вышел на ринг и дал британскому боксеру попробовать ирландский стаут Forged Irish Stout.

Джошуа не стал отказываться и сделал глоток.

Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене «The O2» в Лондоне, Англия.

Футбол
Конор Макгрегор
Роберт Хелениус
Энтони Джошуа
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