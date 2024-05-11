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Александр Шлеменко — Куат Хамитов: началась прямая трансляция главного боя RCC 19

Шлеменко проведет поединок против Хамитова на турнире RCC 19 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Шлеменко.
Фото Соцсети

На арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге началась трансляция главного боя турнира по смешанным единоборствам RCC 19 между россиянином Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым из Казахстана. Бой в средней весовой категории (до 83,9 кг) пройдет в три раунда.

На сайте «СЭ» уже идет текстовая онлайн-трансляция RCC 19. В прямом эфире в России и Казахстане поединок Шлеменко — Хамитов транслирует телеканал UDAR (доступен на платформе «Кинопоиск»).

36-летний боец из Казахстана свой последний поединок провел в мае 2023 года. Тогда на турнире Hardcore MMA Хамитов победил Залимхана Юсупова решением судей. В декабре прошлого года 39-летний россиянин победил серба Александра Илича техническим нокаутом на турнире RCC 17.

Александр Шлеменко
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