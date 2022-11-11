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11 ноября, 16:52

Международная ассоциация бокса внедрит систему видеопросмотра боя в спорных ситуациях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В Международной ассоциации бокса (IBA) заявили о внедрении системы видеопросмотра боя, которая будет использоваться при возникновении спорных ситуаций, сообщается на официальном сайте организации.

Видеопросморт будет активирован австоматически в случае расхождений между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке. Отмечается, что функция также будет доступна, если действия рефери противоречили техническим и соревновательным правилам, которые повлияли на результат боя.

Система видеопросмотров должна начать свое действие на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), который стартует 14 ноября. К январю 2023 года система будет работать на всех турнирах IBA, континентальных элитных и молодежных соревнованиях.

Источник: https://www.iba.sport/news/new-bout-review-is-introduced-in-boxing/
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