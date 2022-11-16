Хрюнов об организации селебрити-боя: «Бузова хочет драться не с Загитовой, а с Ивлеевой, но я как промоутер настаиваю!»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в комментарии для «СЭ» раскрыл детали переговоров с певицей Ольгой Бузовой об организации боя с фигуристкой Алиной Загитовой.

Ранее Хрюнов объявил о желании организовать показательный бой между Ольгой Бузовой и Алиной Загитовой в декабре этого года.

«Бузова не хочет драться с Загитовой, а хочет драться с Ивлеевой. Но я, как промоутер, позволяю себе настаивать. Мне видится так: у обеих миллионы поклонников, им нужно будет собрать в одном месте. Даже сама новость о том, что мы это обсуждаем, затмила все остальные. Чувствую себя красавчиком. Люди, от которых я даже не ожидал, мне пишут и говорят: «Какой вы молодец, что такое придумали. Сегодня время, когда людям нужна радость». Эти две девочки-красавицы — они действительно радость для любого россиянина», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее сообщалось, что летом 2022 года должен был состояться спарринг между 20-летней фигуристкой Алиной Загитовой и 24-летним боксером Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Однако после отказа Батыргазиева Загитова провела мастер-класс с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.