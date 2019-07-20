Менеджер Дадашева: "Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни"

Врачи полагают, что российский боксер Максим Дадашев может восстановиться и вернуться к нормальной жизни после трепанации черепа.

– У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться, – рассказал менеджер спортсмена Эгис Климас в интервью ТАСС. – Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни".

Прогнозы на восстановление здоровья Дадашева можно будет давать после того, как спадет внутричерепное давление.

Напомним, что поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом прошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина.