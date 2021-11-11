Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Волков – Оверим Ян - Стерлинг
Бокс - Любительский
Тайсон – Джонс
Поветкин - Уайт
Кудряшов - Романов
Мейвезер - Пол
Олимпиада
Новости   //    Бокс/ММА

Цзю: «Усик — Фьюри? Сомневаюсь, это будет очень хороший поединок»

20:24
Теги:

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю сравнил поединок украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа с боем британца Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я оцениваю поединки в двух параллелях, — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале FightSpace. — Первая — это технически и тактически. Здесь лучше был бой Усик — Джошуа. А вторая — зрелищность. В этом плане предпочтительней поединок Фьюри — Уайлдер».

Также он высказался о возможном проведении поединка Усик — Фьюри.

«Усик — Фьюри? Сомневаюсь, это будет очень хороший поединок. Пока я не анализировал его для самого себя. Как только они скажут, что бой будет, тогда я пороюсь у себя в глубинках», — сказал Цзю.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей 25 сентября. Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера 10 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
1
1