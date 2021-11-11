Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю сравнил поединок украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа с боем британца Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я оцениваю поединки в двух параллелях, — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале FightSpace. — Первая — это технически и тактически. Здесь лучше был бой Усик — Джошуа. А вторая — зрелищность. В этом плане предпочтительней поединок Фьюри — Уайлдер».

Также он высказался о возможном проведении поединка Усик — Фьюри.

«Усик — Фьюри? Сомневаюсь, это будет очень хороший поединок. Пока я не анализировал его для самого себя. Как только они скажут, что бой будет, тогда я пороюсь у себя в глубинках», — сказал Цзю.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей 25 сентября. Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера 10 октября.