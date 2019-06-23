Лобов хочет стать чемпионом мира по боксу на кулаках

Артем Лобов после победы над Полом Малиньяджи на турнире Bare Knickle FC заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу на кулаках, а также отдал должное своему сопернику.

– Есть люди, которые много говорят, но потом пропадают. Поли появился. Вы можете любить его или ненавидеть, но, будучи бойцом, он прибыл сюда, чтобы драться, – приводятся слова Артема в Твиттере MMAFighting.com.

Ранее Артем Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.

Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей на турнире Bare Knickle FC

​