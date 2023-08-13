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Сегодня, 12:24

Энтони Джошуа высказался о потенциальном бое с Деонтеем Уайлдером

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) после победы над Робертом Хелениусом (32-5) пошутил в ответ на вопрос о поединке с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

Джошуа сделал вид, что повредил спину, и сказал: «Моя спина! Здесь есть врач? У меня разболелась спина, потому что я тащил на себе весь супертяжелый дивизион».

Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене «The O2» в Лондоне, Англия.

Поединок Джошуа и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии. Стороны уже ведут переговоры, сообщает издание TalkSport.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Роберт Хелениус
Энтони Джошуа
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