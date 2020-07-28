Губернатор Алтайского края о трагедии в Барнауле: «Виновные должны отвечать по всей строгости закона»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал трагический инцидент в Барнауле.

В ночь на 27 июля ранее занимавшийся боксом 38-летний Михаил Старцев убил 40-летнего Павла Рохлова. Со слов очевидцев, Рохлов заступился за инвалида с тростью, на которого накинулись Старцев и две его спутницы. Одну из них Рохлов ударил, после чего к нему со спины подлетел Старцев и пробил кулаком в голову. Старцев был задержан. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Мне в Инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих, — написал Томенко в соцсети. — Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость.

Преступление получило серьезный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего".

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