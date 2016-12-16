Григорий Дрозд: "У Поветкина не будет недооценки Стиверна"

Российский боксер Григорий Дрозд выразил мнение, что его соотечественник Александр Поветкин будет фаворитом в поединке против канадца Бермейна Стиверна. Бой состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

– Я знаю Поветкина не первый год, – подчеркнул Дрозд. – Мы много лет тренировались вместе, бок о бок. О возможностях Александра мне прекрасно известно. Он провел великолепный тренировочный сбор с высококлассными спарринг-партнерами. Несмотря на то что в предстоящем бою Стиверн является андердогом, уверен, что со стороны Поветкина не будет никакой недооценки соперника.

